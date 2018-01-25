Еще один призер Олимпиады в Сочи отстранен от Игр-2018

Три российских лыжника не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, от ОИ отстранены Дмитрий Япаров, Антон Гафаров и Станислав Волженцев. Спортсмены участвовали в Играх-2014 в Сочи. Япаров стал там серебряным призером в составе эстафеты, Гафаров и Волженцев наград не завоевали.

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Ранее во вторник, 23 января, МОК не выдал приглашения для участия в Играх лидеру сборной России по лыжным гонкам Сергею Устюгову. Лыжник выразил разочарование в олимпийском движении. По его мнению, вместо Олимпиады российским спортсменам нужно сосредоточиться на других соревнованиях. Помимо Устюгова, приглашения не получили биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и еще несколько конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.

Глава олимпийского комитета Томас Бах мотивирует отстранение спортсменов желанием избавить Россию от допингового прошлого и дать возможность соревноваться «чистым» российским атлетам. При этом Устюгов, Шипулин и Ан не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда.

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