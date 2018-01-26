Бангкоку напророчили потоп из-за борделей

Бордели Бангкока нелегально используют грунтовую воду для массажных залов. Из-за этого городу, который находится в низине, грозит затопление к 2030 году. Об этом пишет The Sun.

Проверка публичных домов Бангкока обнружила, что в широкую практику вошло выкачивание грунтовых вод в обход городской системы водоснабжения, чтобы не оплачивать счета за коммунальные услуги. Также полиция сообщила об обнаружении несовершеннолетних работников секс-услуг и о выплатах взяток властям города.

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Повышение уровня воды в море из-за глобального потепления вместе с опусканием уровня земли в городе из-за недостатка подземных вод могут привести к частичному затоплению Бангкока. До начала реализации программы по контролю использования сточных вод город проседал на 10 сантиметров в год. По словам аналитиков, сейчас показатели снизились незначительно, и ситуация требует постоянного наблюдения.

Проституция официально не легализована в Таиланде. Владельцы борделей платят взятки властям, а те, в свою очередь, закрывают глаза на действия участников индустрии. Исключение составляют случаи, когда выявляются случаи оказания интимных услуг несовершеннолетними — тогда владельцев салонов привлекают к ответственности.

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