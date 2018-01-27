Отстраненный от Олимпиады россиянин рассказал о ночах без сна

Российский биатлонист Максим Цветков, не получивший от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Олимпийские игры-2018, рассказал о проведенных без сна ночах. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование. Моя семья! Моя любимая супруга и сын. Вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте», — написал Цветков.

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Он решил принять участие в марафоне «Марчлонга», который пройдет 28 января в Италии. На трассу также выйдет Антон Шипулин, не допущенный до Игр в Пхенчхане. По словам Цветкова, ему хочется «отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему посвятил всю свою жизнь».

Большинство российских биатлонистов не пригласили на Олимпиаду, о чем стало известно 23 января. Помимо них, на Игры не поедут лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, пятеро хоккеистов и почти вся сборная по конькобежному спорту.

В Пхенчхан смогут отправиться только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной допинг-программе. Они выступят в Южной Корее под олимпийским флагом и в особом статусе «Олимпийский атлет из России». МОК разработал для них специальные правила поведения.

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