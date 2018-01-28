Федерер вырвал победу в финале Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл хорвата Марина Чилича в финале Открытого чемпионата Австралии-2018 (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча длилась 3 часа и 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. В четвертом сете Федерер вел со счетом 3:1, но затем проиграл пять геймов подряд. Решающий брейк в пятом сете швейцарец сделал во втором гейме.

Этот титул стал для Федерера шестым на Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) и 20-м на турнирах «Большого шлема». Чилич впервые играл в финале Открытого чемпионата Австралии, в его активе один титул на «Шлеме» — US Open-2014.

Победу в женском одиночном разряде одержала датчанка Каролина Возняцки. В финале в субботу, 27 января, она обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

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