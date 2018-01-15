Заработавший 100 миллионов долларов Джокович посчитал себя обделенным

Сербский теннисист Новак Джокович посчитал, что организаторы крупных турниров недоплачивают игрокам, и предложил коллегам организовать профсоюз. Об этом сообщает The Telegraph.

Джокович выступил перед теннисистами на закрытом собрании, состоявшемся в Мельбурне перед стартом Australian Open. По его словам, спортсменам не хватает профсоюза, который будет защищать исключительно их права. Серб отметил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) занимается как интересами игроков, так и турниров.

Бывшая первая ракетка мира мотивировал предложение тем, что в данный момент призовые игроков составляют лишь малую долю общей прибыли теннисных соревнований. Так, организаторы турниров серии «Большого шлема» выделяют на призовой фонд только семь процентов от прибыли.

Отмечается, что ряд игроков, включая Энди Маррея, Сашу Зверева и Жиля Симона, поддержали предложение Джоковича. Другая часть теннисистов, среди которых Роджер Федерер, не согласилась с сербом.

Призовой фонд стартовавшего в понедельник, 15 января, Australian Open составляет 43 миллиона долларов. Джокович стартует на турнире 16 января матчем с американцем Дональдом Янгом.

Джокович — 12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема». За карьеру 30-летний серб заработал более 109 миллионов долларов призовых.

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