Hubble снял загадочный звездный кластер в созвездии Паруса

Орбитальный телескоп Hubble сфотографировал уникальный звездный кластер NGC 3201 в созвездии Паруса, расположенный на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли. Недавно в его центре обнаружили черную дыру. Снимки публикует НАСА.

«Скопление обладает необычными свойствами, которые делают его уникальным среди более чем 150 таких кластеров, входящих в Млечный Путь», — отмечается в сообщении.

NGC 3201 был открыт в 1826 году, однако ученые до сих пор не могут установить происхождение этого кластера из-за его нетипичных свойств. Так, скорость движения скопления гораздо выше, чем у Солнца, при этом он имеет ретроградную орбиту — это означает, что кластер движется по направлению к центру галактики.

Это необычное поведение привело к возникновению гипотезы о том, что кластер NGC 3201 имеет внегалактическое происхождение и в какой-то момент просто был притянут гравитацией Млечного Пути. Однако по химическому составу звезды в нем похожи на звезды других таких скоплений галактик. Такое возможно в том случае, если они формировались в одном месте и в одно время.

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