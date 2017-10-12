У космического «яйца» нашли кольцо

Международная группа астрономов обнаружила концентрические образования из пыли и небольших обломков вокруг малой планеты Хаумеа, имеющей яйцевидную форму. Это небесное тело располагается в миллиарде километров от Плутона, что делает ее самым далеким от Земли объектом, имеющим систему колец. Статья с описанием открытия опубликована в журнале Nature. Об этом сообщает издание New Scientist.

В Солнечной системе кольца имеют гигантские газовые планеты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В 2013 году подобные образования нашли у крупного астероида Харикло, находящегося между орбитами Сатурна и Урана.

Ученые наблюдали за Хаумеа, когда она проходила на фоне тусклой красной звезды в созвездии Волопаса. За затмением следили около 12 обсерваторий в шести европейских странах. Падение яркости звезды показало, что малая планета имеет кольцо шириной семь километров, удаленное от поверхности на расстояние более двух тысяч километров. По мнению исследователей, оно образовалось, когда в Хаумеа врезался крупный объект. От удара в космос были выброшены обломки, которые и образовали кольцо.