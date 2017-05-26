В космосе нашли кольцо ядовитого спирта

Астрофизики обнаружили в протопланетном диске, окружающем молодую звезду TW Гидры, кольцо газообразного метанола — спирта, который является ключевым элементом многих сложных органических соединений. Статья исследователей опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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Возраст TW Гидры составляет всего 5-10 миллионов лет (Солнца — 5 миллиардов лет). Ученые использовали комплекс радиотелескопов в Чили — Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона, чтобы определить химический состав протопланетного диска — вращающегося облака плотного газа, который является предшественником планетной системы.

Исследователи выяснили, что на расстоянии 30 астрономических единиц (расстояний между Солнцем и Землей) от TW Гидры находится метанол — простейший одноатомный спирт, который известен своими ядовитыми свойствами. Газообразный метанол, как считают ученые, высвобождается при таянии ледяных тел, расположенных примерно на 20 астрономических единиц дальше, но иногда приближающихся к звезде. При этом внутри протопланетного диска образуется вращающееся вокруг TW Гидры кольцо спирта.

Метанол может служить строительным материалом для синтеза других органических молекул. Подобные химические процессы, полагают астрофизики, могли стать одной из причин возникновения жизни на Земле.