Определена форма пузыря Солнечной системы

Греческие и американские ученые установили, что гелиосфера — область пространства, в которой солнечный ветер (потоки ионизированных частиц) движется прочь от светила — имеет сферообразную форму. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, кратко о нем сообщает НАСА.

«Вместо протяженного, как у кометы, хвоста грубая пузыреобразная форма гелиосферы обусловлена сильным межзвездным магнитным полем — значительно более сильным, чем предполагалось ранее», — рассказал ведущий автор исследования Костас Диалинас (Kostas Dialynas).

Изображение: Dialynas, et al.

Такие результаты ученые обнаружили после анализа данных, полученных четырьмя космическими миссиями: Cassini и IBEX (Interstellar Boundary Explorer), а также Voyager 1 и 2.

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До этого ученые полагали, что гелиосфера имеет похожий по форме на кометную кому хвост. Новое исследование опровергло такую точку зрения, несмотря на то, что у астросфер ряда звезд (например, у звезды Мира из созвездия Кит) специалисты наблюдали подобные формы.

Гелиосфера представляет собой область вокруг Солнца, в которой сильно влияние магнитного поля светила. Физически данное пространство ограничивается гелиосферной мантией (в ней движение солнечного ветра принимает турбулентный характер) и гелиопаузой (здесь происходит окончательное торможение солнечного ветра). Для звезд, отличных от Солнца, вместо этого используется термин астросфера.