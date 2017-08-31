Cassini раскрыл последнюю тайну Сатурна

Предварительный анализ данных, полученных в ходе последних пролетов станции Cassini между атмосферой Сатурна и его кольцами показал, что возраст последних составляет примерно сто миллионов лет. Об этом сообщает BBC News.

Данные, полученные со станции, позволили ученым определить массу колец Сатурна. Чем она меньше, тем моложе образования на орбите газового гиганта. Ученые полагают, что наблюдаемые в настоящее время кольца планеты являются продуктами распада одного или нескольких крупных тел, вероятно, одного из спутников планеты, который разрушился примерно сто миллионов лет назад.

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Ранее специалисты полагали, что возраст колец Сатурна составляет примерно 4,5 миллиарда лет. В начале 2017 года было опубликовано исследование, в котором геофизики допустили, что возраст одного из спутников Сатурна, имеющего подповерхностный океан, Энцелада, примерно равен ста миллионам годам.

Основная цель миссии Cassini заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Одноименная станция запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана. Уничтожение Cassini запланировано на 15 сентября 2017 года (станция утонет в атмосфере газового гиганта).