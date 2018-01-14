Наука и техника
 
Последние новости
Путин сравнил Ленина в мавзолее с мощами святых
Российских футболистов заранее обвинили в употреблении допинга на ЧМ-2018
Неделю горевший у берегов Китая танкер оставил после себя полыхающее пятно
Самолет в Турции выкатился за пределы полосы и застрял на обрыве
В ФИФА рассказали о полученных от немцев взятках
Ехавший к Деду Морозу автобус с детьми загорелся в Москве
Москве пообещали снегопад  

НАСА испытало галактическую GPS

Перейти в «Мою Ленту»
Аппарат NICER
Аппарат NICER

НАСА провело успешные испытания системы навигации, в которой используются рентгеновские сигналы пульсаров. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Эксперимент проводили с помощью аппарата NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer), установленного на МКС. Устройство в течение двух дней в ноябре 2017 года следило за четырьмя пульсарами и на основе их сигналов определяло, в какой точке орбиты находится космическая станция.

Полученные координаты сравнили с информацией от GPS, оказалось, что NICER высчитывал положение МКС в пределах радиуса 16 километров. Такой результат сохранялся в течение всего эксперимента.

Как отмечается в пресс-релизе НАСА, система GPS определяет местоположение с точностью до нескольких метров, но для космоса, где расстояние измеряется миллионами километров, такая точность не требуется. В агентстве рассчитывают добиться точности NICER в «сотни метров».

Пульсары — вращающиеся нейтронные звезды с сильным магнитным полем, источники радио- и рентгеновского излучения. Сигналы пульсаров приходят на Землю в виде периодически повторяющихся импульсов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Инопланетным» сигналам нашли неожиданное объяснение
НАСА задумалось о миссии на комету Чурюмова — Герасименко
Подтверждено существование сверхгиганта с нейтронной звездой внутри
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0110 января

Бесполезнее вас

Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
18:0113 января

Кусок китайской ракеты упал и взорвался неподалеку от жилых домов

19:45 7 января

В сети показали загнивающую уникальную бронетехнику СССР

03:2613 января

США запустили ракету с секретным спутником для разведки

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
04:0029 декабря 2017

Раскрыт способ борьбы с зависимостью от сигарет

20:0213 января

Космический грузовик SpaceX спустили в океан

01:0613 января

Samsung рассекретила свой тайный смартфон

Наука и техника00:0311 января

Другой мир

Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
05:0126 декабря 2017

Американец накачался с помощью генной модификации

13:2313 января

General Motors выпустит автомобиль без руля и педалей

16:3712 января

Обновление iOS в два раза снизило скорость работы iPhone

Россия
«Умные люди на работу не ходят»
Почему россияне несли последние деньги в финансовые пирамиды
Салат «Цезарь» вызвал эпидемию в Улан-Удэ
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
Сотрудников СК отправят в консерваторию учиться сопереживанию
После отравления подмосковных кадетов завели уголовное дело
Сотрудники колонии раздели мать заключенного
Число отравившихся салатом «Цезарь» в Улан-Удэ приблизилось к 150
Все материалы
Мир
Победы нет
Ради мира сирийцы уничтожают собственные города
Врачи потребовали проверить Трампа на возможные проблемы с головой
Сверху постучали
Ким Чен Ын лично управляет рыбами, корейцами и жидким мылом
Умер получивший 60 лет за убийства лидер ку-клукс-клана
Арестованный саудовский принц предложил откуп от обвинений
Эквадорцы захотели избавиться от Ассанжа из-за вони и свинства
В Британии сожгли воевавшего на стороне ВСУ в Донбассе литовца
Все материалы
Бывший СССР
Мягко вошли
У Польши есть свои интересы в Белоруссии, и поляки готовы их продвигать
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Старые добрые 90-е
Что ждет Украину в 2018 году
На Украине пожаловались на жалующихся на сепаратизм граждан
Порошенко письменно пообещал не вредить России
В Одессе закрыли вузы
Украинский генерал испугался возвращения техники из Крыма
Все материалы
Экономика
Майнишь небось
Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи
Российские олигархи попросили США не включать их в новый санкционный список
Старость не радость: россиянам отказывают в пенсиях
Без денег могут остаться 30 миллионов человек
Пенсии россиян пообещали защитить
Крупнейший обменник криптовалют обвинили в спам-атаке на биткоин
Экономический рост в России назвали случайным и неустойчивым
США оказались для Китая в семь раз важнее России
Все материалы
Силовые структуры
Ход Слоном
Простой таксист держал в страхе всю Рязань и сбежал с награбленным в Европу
В багровых тонах
Самые громкие убийства и покушения новой России глазами фотографов
Ставки сделаны
Что не поделили в Москве кавказские и киргизские преступные кланы
Московский ресторатор обвинил полицию в вымогательстве скидок
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Гонка с полицией оказалась смертельной для трех петербуржцев
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Горячо!
США рассекретили видео испытаний термоядерного оружия
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Кусок китайской ракеты упал и взорвался неподалеку от жилых домов
НАСА испытало галактическую GPS
США запустили ракету с секретным спутником для разведки
Космический грузовик SpaceX спустили в океан
Все материалы
Спорт
«Шарапова — второй эшелон»
Теннис вернулся и обещает самый интригующий чемпионат в истории
Российских футболистов заранее обвинили в употреблении допинга на ЧМ-2018
Содержант
Он получал миллионы долларов за каждый гол, но вечно страдал
Названный предателем за видео с украинцами российский боксер ответил на критику
В ФИФА рассказали о полученных от немцев взятках
Адвокат Родченкова назвал его главным в русском списке ненависти
За Неймара пожертвуют Роналду
Все материалы
Культура
«Гомосексуалист не может быть мусульманином»
Чем рискуют женщины и геи в исламских странах
Президент Франции оказался автором эротического романа
Почувствовали домогание: в Голливуде нашли новых насильников
В домогательствах обвиняют 95-летнего Стэна Ли и россиянина Стивена Сигала
Секс-скандалы застопорили работу сценаристов
«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Дядя Миша
Умер Михаил Державин, звезда русских комедий 90-х
Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Журнал высмеял на обложке «сраные дыры» Трампа
Деньги на костях
Блогер-миллионер поглумился над трупом самоубийцы и хорошо на этом заработал
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной объявился у Малахова
Смертельно опасный флешмоб захватил интернет
Парень нарвался на свидание с халявщицей и обыграл ее
Смена приоритетов Facebook стоила Цукербергу 3 миллиарда долларов
Все материалы
Ценности
Двойной форсаж
Ради уникальных кабриолетов и машины времени богачам придется переплыть Ла-Манш
Названы главные модные тренды 2018 года
Иногда они извращаются
Британские мужчины облачились в платья и нацепили заячьи уши
Елизавета II выгнала официального поставщика нижнего белья за болтливость
Американцы вернули в моду чеховское пенсне
Мама мальчика из рекламы H&M одобрила расистское худи с мартышкой
Созданы избавляющие от боли в ногах сланцы
Все материалы
Путешествия
В местах не столь отдаленных
Где разрешили отдыхать российским полицейским
Взбесившуюся пассажирку выгнали из самолета под аплодисменты
Врагу не пожелаешь
Как съездить в отпуск с детьми и выжить
Обнародованы траты россиян за границей
Колумбийские повстанцы переквалифицировались в отельеров
Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил видео удара стихии
Российским туристам придется повременить с пляжами Египта
Все материалы
Из жизни
Человек и кошка
Поляк на полгода застрял в океане с котом, лапшой и индийскими фильмами
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Дантист-гипнотизер сел в тюрьму за совращение мальчиков
Бал сатаны
Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Австралиец попытался спасти собаку от ядовитой змеи и умер
Больной раком мальчик дождался рождения сестренки и умер
Все материалы
Энергетик
Тест-драйв первого «подогретого» электро-хэтча от BMW
Самые продаваемые в мире машины 2017 года
Продажи кроссоверов растут, легковушек — падают, а Corolla не сдается
Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину
Самые известные массовые свалки автомобилей
Серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м
Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года
Названы самые продаваемые автомобили в России за 2017 год
Стали известны сроки появления в России новой Toyota Camry
Mercedes-Benz поделился очередным изображением нового «Гелика»
Все материалы
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Классовое равенство
Россиян обеспечат стандартным жильем. Что это значит?
Москвичей превратят в вуайеристов
Суд обязал многодетную семью замуровать окна в своем доме
В Канаде загорелся ледяной отель
Бузова объяснила отсутствие собственного жилья
Все материалы