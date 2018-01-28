Усик прокомментировал победу над Бриедисом

Украинец Александр Усик прокомментировал победу над Майрсом Бриедисом из Латвии в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Слова уроженца Симферополя приводит korrespondent.net.

«Определяющим в поединке стал высокий уровень соперника, качественный бой со стороны Майриса. Это, наверное, мои самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовиться к финалу. Я, наверное, буду присутствовать лично на полуфинале и наблюдать, пускай в нем победит сильнейший», — сказал Усик.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 28 января, в Риге и завершился решением большинства судей: двое отдали победу украинцу со счетом 115:113, один зафиксировал ничью: 114:114. Таким образом, Усик вышел в финал WBSS, где встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот поединок пройдет 3 февраля в Сочи.

Усик стал чемпионом мира по двум версиям: Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 31-летнего уроженца Симферополя теперь 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бриедис потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (18 нокаутом).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!