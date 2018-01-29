WADA озаботилось новыми пробирками для допинг-тестов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) озаботилось вопросом о возможности вскрытия контейнеров для допинг-проб нового поколения BEREG-KIT. Об этом говорится на официальном сайте организации.

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19 января лаборатория в Кельне проинформировала WADA, что обновленные в сентябре 2017 года контейнеры компании Berlinger Special AG можно вскрыть вручную при их замораживании. Это недопустимо, поскольку каждая проба B хранится в морозильных камерах.

Утверждается, что WADA незамедлительно обратилось к производителю для проверки данной информации, 27 января от Berlinger

был получен ответ, что в результате испытаний при описанных условиях вскрыть пробирку без повреждений не удалось. Тем не менее, антидопинговое агентство пообещало «следить за компанией, до тех пор, пока вопрос не будет разрешен».

21 ноября 2017 года российский лыжник Александр Завьялов прокомментировал ситуацию с пожизненным отстранением отечественных атлетов от Олимпиад после того, как на банках с их допинг-пробами обнаружили царапины. «На тех пробирках с допинг-пробами, где оказались царапины, это просто у спортсменов камни из почек выходили и все поцарапали», — грустно пошутил он.

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