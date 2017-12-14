Родченкова заподозрили в покусывании пробирок с допинг-пробами

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить сборную России до Олимпийских игр 2018 года под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Есть базовые нормы международного права, презумпция невиновности. Допустим, что были нарушения после сдачи проб. Какое отношение к этому имеет спортсмен?» — заявил Медведев.

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Член совета директоров посчитал, что у МОК нет веских доказательств вины россиян. «Нет ничего кроме царапин на пробирках. Может, это Родченков их грыз по ночам. Судя по его эротическим рассказам, я бы такого не исключал», — отметил Медведев.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переехал в США в январе 2016-го, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В результате проведенного расследования МОК Россия лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и первого места в общекомандном зачете. Команда также была отстранена от участия в ОИ-2018 в Пхенчхане. Поехать на Игры смогут только «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

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