Минэнерго уличили в предательстве интересов России

Минэнерго и Минпромторг передали большой объем работы, которую должны выполнять сами, контрагентам, в том числе иностранным. Об этом говорится в докладе Счетной палаты, проверившей деятельность министерств за 2015−2016 годы и первую половину 2017-го.

Всего федеральные ведомства за указанное время потратили на контракты, связанные с передачей полномочий, 8 миллиардов рублей. Больше всего таких заказов, по данным аудиторов, сделали Минэнерго и Минпромторг — 2 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей соответственно.

Материалы по теме Сами мы не бедные Россия опять простила миллиарды долгов. Что можно было сделать на эти деньги?

Аудиторы обратили внимание на госзаказы, которые выполняют частично или полностью иностранные компании.

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — считают в Счетной палате.

Счетная палата направит итоги проверки в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, в администрацию президента РФ, а также депутатам Госдумы и сенаторам.

В ведомстве указали, что Минпромторг закупал услуги у контрагентов при наличии соответствующих специализированных департаментов.

В частности, в 2015 году разработкой некоторых документов для электроэнергетики занималось ООО «Карана», учрежденное американской компанией. К подготовке различных концепций привлекалось «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» с учредителем в Голландии.

По оценке Счетной палаты, речь идет о системной практике, а не эпизодическом привлечении сторонних организаций к работе министерств. Это создает риски двойного расходования бюджетных средств, коррупционные возможности, опасность утечки информации, а также позволяет частным структурам влиять на госполитику, полагают аудиторы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!