Черчесов озвучил цели сборной России на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цели национальной команды на предстоящий чемпионат мира. Специалист сделал это во время онлайн-интервью, отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте».

«Чемпионат мира — большой турнир, на котором не бывает проходных игр. Кто бы нам ни попался в группе, из нее надо обязательно выходить и делать следующие шаги. Хотим быть достойными хозяевами чемпионата», — заявил Черчесов.

По итогам жеребьевки, состоявшейся в Москве 1 декабря 2017 года, соперниками россиян по групповому этапу стали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. После церемонии Черчесов признался, что «эмоции как до жеребьевки, так и после одинаковые».

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Перед ним поставлена задача вывести национальную команду в полуфинал домашнего чемпионата мира.

Матч-открытие мундиаля, в котором российская команда встретится с Саудовской Аравией, пройдет в Москве на обновленном стадионе «Лужники» 14 июня. Турнир продлится до 15 июля.

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