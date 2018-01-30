Московского наркоторговца поймали с марками на два миллиона рублей

Столичные полицейские задержали москвича, который подозревается в покушении на сбыт наркотических веществ на сумму в 2 миллиона рублей. Об этом во вторник, 30 января, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По словам начальника управления информации и общественных связей главка Юрия Титова, полицейским поступила оперативная информация о жителе столицы, занимающемся незаконным оборотом наркотиков. Подозреваемый был задержан в подъезде одного из домов, расположенного в Южном округе, — им оказался 19-летний москвич.

Представитель МВД отметил, что при досмотре у молодого человека были изъяты более 6 тысяч марок, расфасованных в три пакета. «Изъятые фрагменты бумаги пропитаны наркотическими средствами — 2С-В, броламфетамином и ДМА», — пояснил Юрий Титов. Стоимость изъятого составила бы около двух миллионов рублей.

По данным следствия, молодой человек приобретал запрещенные средства в интернете, после чего продавал их мелкими партиями. Возбуждены уголовные дела по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Подозреваемый задержан.

9 ноября 2017 года полицейские в Кемерове задержали 24-летнего специалиста по работе с клиентами одного из банков, который, как считает следствие, сбывал гашиш при помощи закладок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!