В Подмосковье мать цепями удерживала дочь от новых доз

Женщина, скончавшаяся в подмосковной больнице, умерла из-за «абстинентного синдрома» — она не пережила «наркотической ломки». Об этом во вторник, 30 января, «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«27 января в одну из подмосковных больниц в тяжелом состоянии была доставлена 37-летняя жительница города Рошаль, которая через несколько часов скончалась в реанимации. На ее теле были обнаружены следы от наручников, а так же ссадины и кровоподтеки головы», — сказал он.

По данным источника, следов насильственной смерти на теле скончавшейся при судебно-медицинском исследовании обнаружено не обнаружено, а ссадины образовались из-за того, что родные фиксировали наркоманку, препятствуя ее приему запрещенных веществ.

Он уточнил, что медики обнаружили симптомы хронической наркомании, а так же косвенные следы смерти от шока, вызванного отсутствием наркотиков. В квартире погибшей так же нашли наручники, веревки и цепи. По предварительным данным, их использовала мать больной, чтобы воспрепятствовать приему наркотиков.

В подмосковном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру» сообщили, что, по предварительным данным, женщина скончалась от естественных причин.

«Достоверно установлено, что она продолжительное время употребляла наркотические средства. При проведении судебно-медицинского исследования тела погибшей следов криминального характера смерти не обнаружено», — заявила официальный представитель ведомства Ольга Врадий.

Она добавила, что на теле погибшей врачи обнаружили следы в области запястий и кровоподтеки головы, характер и происхождение которых устанавливается. Доследственная проверка также выяснит, в каких условиях жила женщина.

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