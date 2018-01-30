Порошенко захотел увидеть европейскую версию «кремлевского списка»

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за обнародование «кремлевского списка» и понадеялся на аналогичные меры со стороны «европейских партнеров» Киева. Об этом он написал в своем Facebook.

«Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта», — подчеркнул Порошенко.

По его мнению, сила санкций растет, они оказывают все больше влияния. «Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора», — указал украинский президент.

«И так будет до тех пор, пока в Кремле, наконец, не поймут важность уважения международного права, отказ от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также до тех пор, пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!» — заключил он.

«Кремлевский список» опубликован 29 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В американском ведомстве отметили, что на фигурантов доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

При этом президента России Владимира Путина в списке нет. Глава государства 30 января пошутил на эту тему, сказав, что ему обидно.

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