Американская скелетонистка сочла россиян ушедшими от законного наказания

Американская скелетонистка Кэти Юлендер сочла оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян ушедшими от наказания. Ее слова приводит ABC News.

«Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения. Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта», — заявила Юлендер.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) признал 43 российских участников Олимпиады в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранил спортсменов от Игр и аннулировал их результаты. В числе отстраненных оказалась скелетонистка Елена Никитина, завоевавшая бронзовую медаль. Ее награда должна была перейти к Юлендер. Когда американка узнала о решении МОК, она плакала от счастья.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК в отношении ряда российских спортсменов, признав их невиновными. Среди оправданных оказалась Никитина. Ее результат с Игр в Сочи не будет аннулирован.

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