Американская скелетонистка заплакала от счастья после отстранения россиянки

Американская скелетонистка Кэти Юлендер, которая получит бронзу Олимпийских игр 2014 года в Сочи вместо дисквалифицированной россиянки Елены Никитиной, поделилась своими эмоциями. Об этом сообщает ESPN.

«Я не могла поверить в случившееся. Я только проснулась и сказала тренеру: "Это сон? Или правда?"» — отметила спортсменка.

Американка заявила, что получить медаль спустя почти четыре года после ОИ — это тяжело. «Мое сердце разбито, но в то же время я чувствую, что иногда хорошие парни побеждают. Я плакала восемь миллионов раз», — сказала скелетонистка.

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«Мне нелегко видеть, что Никитина продолжает соревноваться. Но я сконцентрируюсь на своей честности. Теперь я хочу подняться на пьедестал почета и прочувствовать момент, который упустила», — добавила Юлендер.

22 ноября Международный олимпийский комитет лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей ОИ в Сочи. В результате этого Россия опустилась на второе место по общему количеству наград на Играх-2014.