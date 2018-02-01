Пробирки WADA для допинг-проб оказались бракованными

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров нового образца для допинг-проб на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте организации.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

После проверки было установлено, что контейнеры BEREG-KIT, разработанные в сентябре 2017-го компанией Berlinger, можно вскрыть даже без использования специальных инструментов. Планировалось, что эти пробирки будут использоваться на Олимпиаде-2018.

WADA рекомендует применять на Играх в Пхенчхане более раннюю модель контейнеров этой же фирмы, выпущенную в 2016 году и применявшуюся на прошлой Олимпиаде. Как сообщил генеральный директор антидопингового агенства Оливье Ниггли, Berlinger уже согласилась возобновить производство модели более раннего образца.

29 января WADA озаботилось вопросом о возможности вскрытия контейнеров BEREG-KIT. Тогда представители компании Berlinger заявляли, что вскрыть пробирку без повреждений невозможно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!