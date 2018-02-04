Сборная России по бенди в 11-й раз стала чемпионом мира

Сборная России по хоккею с мячом (бенди) стала чемпионом мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира, проходившего в Хабаровске, россияне обыграли шведов со счетом 5:4. В составе победителей хет-триком отметился Алмаз Миргазов (1-я, 5-я и 78-я минуты), еще по одному голу на счету Алана Джусоева (26) и Максима Ишкельдина (50). Шведы ответили мячами Пера Хельмюрса (16), Юхана Лефстедта (46), Даниэля Берлина (61) и Адама Гильяма (64).

Ранее 4 февраля сборная Финляндии стала бронзовым призером чемпионата мира. В матче за третье место команда победила казахов со счетом 8:4.

Россияне стали чемпионами мира в 11-й раз. На счету шведов 12 побед на мировых первенствах. При этом в финалах команды встречались 17 раз, и в восьми случаях победа доставалась отечественным хоккеистам.

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