Православный канал покажет российский хоккей с мячом

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с православным телеканалом «Спас», где будут транслировать матчи чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте ФХМР.

Планируется создать тематическую передачу, посвященную данному виду спорта. В каком объеме будут транслироваться матчи национального первенства, не уточняется.

Хоккей с мячом или бенди считается одним из национальных российских видов спорта. В чемпионате страны принимает участие 14 команд. В минувшем сезоне чемпионом России стал хабаровский «СКА-Нефтяник», выигравший титул впервые в истории.

«Спас» — федеральный телеканал, специализирующийся на освещении деятельности РПЦ, а также ее позиции по отношению к событиям в политической, экономической и культурной жизни России.