«СКА-Нефтяник» впервые стал чемпионом России по бенди

Хабаровский «СКА-Нефтяник» впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче, который прошел в воскресенье в Хабаровске, хозяева обыграли иркутский «Байкал-Энергия» со счетом 6:2. За «СКА-Нефтяник» мячи забивали Артем Бондаренко (24-я, 49-я и 54-я минуты), Павел Рязанцев (33, 61) и Максим Ишкельдин (35), за гостей — Илья Грачев (83) и Иван Нечаев (90).

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В матче за третье место красноярский «Енисей», выигрывавший чемпионат России в 2014-2016 годах, победил архангельский «Водник» со счетом 11:2.

26 февраля «Водник» и «Байкал-Энергия» в игре чемпионата страны забили 20 мячей в свои ворота, победу одержал иркутский клуб со счетом 11:9. У архангельцев все автоголы на счету Олега Пивоварова, который по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР был дисквалифицирован на полгода.