Отстраненный тренер клуба по бенди объяснил произошедшее в скандальном матче

Главный тренер иркутского «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин выразил сожаление, что не увел свою команду с площадки во время матча заключительного тура второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом с архангельским «Водником». Его слова приводит kp.ru в среду, 1 марта.

«В Архангельске была неординарная ситуация. Даже такой спокойный и рассудительный человек, как я, поддался эмоциям. "Водник" своими действиями просто вывел меня из себя. Если отмотать пленку назад, я бы, конечно, увел команду со льда», — сказал Ерахтин.

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Во вторник, 28 февраля, Ерахтин и его коллега, главный тренер «Водника» Игорь Гапанович, были дисквалифицированы на 2,5 года.

В понедельник результат матча между «Водником» и «Байкалом-Энергией» (9:11) был аннулирован. Все 20 мячей во встрече были забиты хоккеистами в свои ворота. Переигровка назначена на 3 марта и пройдет на нейтральном поле в Обухово.