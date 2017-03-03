Переигровка скандального матча по бенди завершилась без автоголов

Иркутский «Байкал-Энергия» победил архангельский «Водник» со счетом 4:3 в переигранной встрече чемпионата России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Встреча проходила в подмосковном Обухово. В составе победителей мячи забили Евгений Иванушкин (31-я, 35-я и 62-я минуты) и Станислав Исмагилов (34). У проигравших дубль на счету Сергея Перминова (80, 85), еще одним голом отметился Александр Антонов (65).

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Первая встреча команд состоялась 26 февраля в Архангельске и закончилась победой иркутского клуба со счетом 11:9 — все 20 мячей игроки забили в свои ворота. У «Водника» 11 автоголов на счету Олега Пивоварова, который по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР был дисквалифицирован на полгода.

Главные тренеры команд Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») и Игорь Гапанович («Водник») были дисквалифицированы на 2,5 года. Оба клуба были оштрафованы на сумму в размере 300 тысяч рублей.