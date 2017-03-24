Участники скандального матча по бенди определили финалиста чемпионата России

Иркутский «Байкал-Энергия» одержал победу над архангельским «Водником» в полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся в пятницу, 24 марта, в Хабаровске, завершилась в пользу команды из Иркутска со счетом 4:1. В составе победителей отличились Максим Гавриленко , Александр Егорычев, Станислав Исмагилов и Евгений Иванушкин. У «Водника» гол на свой счет записал Евгений Дергаев.

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Финальный матч пройдет воскресенье, 26 марта. «Байкал-Энергия» встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником».

26 февраля «Водник» и «Байкал-Энергия» в игре чемпионата страны забили 20 мячей в свои ворота, победу одержал иркутский клуб со счетом 11:9. У архангельцев все автоголы на счету Олега Пивоварова, который по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФХМР был дисквалифицирован на полгода.

Главные тренеры команд Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») и Игорь Гапанович («Водник») получили по 2,5 года дисквалификации. Оба клуба оштрафованы на сумму 300 тысяч рублей.