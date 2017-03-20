Ветераны российского хоккея с мячом призвали сменить руководство федерации

Ветераны российского хоккея с мячом раскритиковали участников скандального матча национального чемпионата между иркутской «Байкал-Энергией» и архангельским «Водником» и призвали сменить руководство Федерации хоккея с мячом (ФХМР). Видео обращения поступило в редакцию «Ленты.ру».

Заслуженные тренеры, многократные чемпионы России и СССР — Николай Соловьев, Валерий Маслов, Юрий Шальнов, Михаил Осинцев, Сергей Лазарев и Валерий Бочков — выразили мнение, что «Байкал-Энергию» и «Водник» следовало дисквалифицировать.

Встреча состоялась 26 февраля в Архангельске и завершилась победой гостей со счетом 11:9. При этом все 20 мячей игроки забили в свои ворота. В результате последовавшего разбирательства главные тренеры команд — Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») и Игорь Гапанович («Водник») — были дисквалифицированы на 2,5 года, клубы оштрафованы, а хоккеист «Водника» Олег Пивоваров, отметившийся 11 автоголами, отстранен на полгода. В состоявшейся 3 марта переигровке «Байкал-Энергия» одержала победу со счетом 4:3, автоголов забито не было.