Россиянки разгромили американок и вышли в полуфинал чемпионата мира по бенди

Сборная России обыграла команду США в заключительном матче группового этапа женского чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 января, и завершилась со счетом 5:0. В составе российской команды мячи забросили Ольга Родионова (5-я, 9-я и 17-я минуты), Карина Липанова (23-я) и Галина Михайлова (37-я).

Сборная России заняла первое место в группе A, выиграв все три матча. В полуфинале россиянки сыграют с победителем матча между Эстонией и Финляндией. В другом полуфинале встретятся команды Швеции и Норвегии. Матчи состоятся 12 января.

Девятый чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд проходит в китайском Чэндэ. До этого семь раз победу на мировых первенствах одерживала сборная Швеции и один раз (2014) команда России. Турнир проходит раз в два года.

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