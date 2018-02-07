Российскую власть проверили на умение найти общий язык с элитой

Временно исполняющие обязанности глав регионов, назначенные осенью 2017 года, успешно интегрируются на местах и в большинстве случаев не конфликтуют с местными элитами. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги. Региональные особенности и яркие моменты».

Исследователи анализировали деятельность врио глав 11 регионов: Самарской (Дмитрий Азаров), Нижегородской (Глеб Никитин), Орловской (Андрей Клычков), Новосибирской (Андрей Травников), Омской (Александр Бурков), Ивановской (Станислав Воскресенский), Псковской (Михаил Ведерников) областей, республики Дагестан (Владимир Васильев), Приморского (Андрей Тарасенко) и Красноярского (Александр Усс) краев, Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский).

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В документе подчеркивается, что первоочередные усилия новых назначенцев сосредоточены не на политической, а на социально-экономической повестке. Благодаря этому жители в значительной мере отмечают позитивные изменения, произошедшие за последние полгода, говорится в докладе.

В общих выводах исследования авторы указывают, что «большая часть врио глав регионов успешно, без конфликтов и радикальных сломов, "приземляются" в регион, начиная работать с местными командами", а исключением в этом плане стали регионы, в которых "перед главами стоит задача искоренения местной коррупции и слабостей прошлых команд». Девять из 11 врио предпочли ограничиться пока минимальными структурными перестановками, максимально опираясь на местные кадры.

В докладе также приводятся результаты опросов, проведенных по разным аспектам ситуации в регионах Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, в тройку врио, которые, по мнению жителей, хорошо знают проблемы своих регионов, вошли Азаров (81 процент опрошенных), Усс (79 процентов) и Васильев (74 процента), наименьшую осведомленность респонденты отметили у Клычкова (45 процентов).

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