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Спасибо и до встречи!

Что Путин решил сделать со старыми губернаторами

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В четверг, 2 ноября, президент России Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами, пообещал им госнаграды и заверил, что он всегда будет в их распоряжении. Всего с сентября по октябрь были уволены 11 глав регионов. Они покинули посты по собственному желанию. В прессе массовую ротацию назвали «губернаторопадом». Кто-то из отставников уже занял новые кресла, кто-то получил номинальную должность, равную почетной пенсии, а кто-то оказался в подвешенном состоянии и пока вынужден отдыхать. «Лента.ру» присмотрелась, как складывались судьбы бывших губернаторов до нынешней встречи с президентом.

На встречу в Кремль пришли 10 бывших губернаторов. На собрание не позвали только Андрея Турчака — у бывшего главы Псковской области были особые причины для ухода с должности: он стал секретарем генсовета «Единой России» и сенатором.

Президент, собравший уволенных недавно губернаторов за одним столом, сразу же подсластил горькую пилюлю: пообещал представить их всех к госнаградам и пообещал помочь в дальнейшей карьере. А вот вмешиваться в работу преемников глава государства не рекомендовал, хотя и согласился с тем, что отставники могут помочь новым губернаторам «погрузиться в проблемы» регионов.

«Места у вас поменялись, работа меняется, но я воспринимаю вас как членов команды расширенной. Мы будем продолжать вместе работать. И я хочу сказать, что я всегда в вашем распоряжении. Мы всегда найдем время, чтобы встретиться, поговорить по проблемам региональным или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов», — заверил глава государства. Кроме того, он заявил о планах провести общую встречу с новыми и прежними главами регионов.

Сказав немало приятных слов в адрес отставников, Путин объяснил, чем они заслужили такое доброе отношение. «Условия были не сахар», — отметил он, упомянув о санкциях, падении курса рубля и прочих трудностях в экономике. И уволенные губернаторы, на его взгляд, «сделали все, что было в их силах, для того, чтобы минимизировать вот эти негативные внешние воздействия».

Ушли с почетом

До нынешней встречи в Кремле только один глава региона покидал пост с госнаградой. В день отставки нижегородского губернатора Валерия Шанцева появился указ президента о награждении его орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Это было и компенсацией за увольнение, и благодарностью за работу. При этом в окружении Шанцева до последнего момента не верили в вероятность его отставки, полагая, что заслуженному старожилу (возглавлял область с 2005 года, а до этого считался правой рукой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова) дадут возможность провести чемпионат мира по футболу и уйти с почетом.

Главной причиной отставки Шанцева называли конфликты внутри региональных элит и сложные отношения с полпредом президента в Приволжском ФО Михаилом Бабичем. За годы правления Шанцева в рейтинге инвестиционной привлекательности Нижегородская область опустилась с 4-й на 46-ю строчку. Не было заметных успехов и в сельском хозяйстве.

И тем не менее Шанцев оставил своему преемнику не самое плохое наследство. За 12 лет доходы Нижегородской области выросли в четыре раза, смертность сократилась на 23 процента, по уровню жизни населения регион в 2016 году занимал шестое место в России.

Прощаясь с нижегородскими журналистами, Шанцев заявил, что ему «было трудно работать в последние годы» и он рад завершению истории с его губернаторством. А затем написал в своем блоге, что уходит в длительный отпуск. Он рассматривал различные варианты дальнейшего трудоустройства, в качестве возможного места работы называл Совет Федерации и «какую-нибудь госкорпорацию».

В каком-то смысле с почетом ушел в отставку и самарский губернатор Николай Меркушкин. И это несмотря на то, что в последние годы регион раздирали скандалы, связанные с задержками зарплат, маршами пенсионеров и срывом сроков строительства стадиона к чемпионату мира по футболу. Кроме того, госдолг области вырос до 70 миллиардов рублей.

На рост протестных настроений Меркушкин реагировал остро. Однажды он публично заявил, что недовольство в регионе подогревает посол США Джон Теффт. Губернатор якобы даже видел привезенную из Штатов «инструкцию по захвату России». А россиянам, которые в дальнейшем хотят получать пенсии, Меркушкин посоветовал об этом молиться.

И все же без работы бывший глава Самарской области не остался: он был назначен специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Похожую должность получил и бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов: он стал специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Абдулатипова, чья отставка стала первой за долгое время сменой руководителя республики Северного Кавказа, упрекали в том, что он так и не смог справиться с непростой ситуацией в многонациональном Дагестане. Важной проблемой для республики в последние годы называли массовый отъезд молодых людей в Сирию для вступления в радикальные террористические группы.

Сам Абдулатипов причислял к своим заслугам ускоренные темпы роста промышленного производства и выполнение всех социальных обязательств. За период его работы в экономике региона наметилась положительная динамика.

Ушли на повышение

Не для всех отставников увольнение означало понижение в должности. Некоторые сделали скачок в карьере. Например, бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский оставил на память о себе ряд инвестиционных проектов, нетленные высказывания («Бог не фраер») и наделавший много шума памятник Ивану Грозному. Несмотря на одиозный имидж, сразу после отставки Потомский получил назначение на пост заместителя полпреда президента в ЦФО.

На повышение однозначно пошел и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Его отставка ожидалась, но не в рамках этой ротации кадров, а именно в связи с возможным назначением секретарем генсовета «Единой России». Прежде занимавший эту должность Сергей Неверов теперь руководит фракцией «Единой России» в Госдуме вместо ушедшего в Дагестан Владимира Васильева.

Турчак получил регион в сложном положении. В начале его работы в 2009 году госдолг области составлял 201,5 миллиона рублей. За время его губернаторства среднедушевые денежные доходы населения с 2009 по 2016 год выросли с 11 тысячи до 22 тысяч рублей. Удалось сократить число семей, нуждающихся в жилье. Псковщина наконец показала и некоторый рост промышленности. Кроме того, в области был реализован самый крупный на Северо-Западе проект по строительству свинооткормочного комплекса.

Ушли в неизвестность

Обещание президента «доработать» вопрос трудоустройства по каждому должно было вызвать вздох облегчения, ведь многие бывшие главы регионов пока не определились с дальнейшей карьерой. В их числе — покинувший Ненецкий автономный округ Игорь Кошин. Уходя в отставку, он рассказывал, что готовится перейти на новое место работы. Но сведений о его дальнейшем трудоустройстве не было.

Бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский в одном из первых интервью после отъезда из Красноярска заявил, что не имеет дополнительного дохода и финансовых запасов, а просто находится на пенсии, которой ему не хватает для поддержания привычного уровня жизни. И вот недавно появилась информация, что он возглавит один из центров в Сибирском институте управления.

О предложении новой работы на прощальной пресс-конференции говорил и бывший глава Приморского края Владимир Миклушевский, но подробности не раскрыл. О намерении «быть полезным» рассказывал и покинувший Новосибирскую область Владимир Городецкий. Так же неопределенно звучали планы на будущее бывшего главы Омской области Виктора Назарова. Местные СМИ писали, что его могут устроить в Совет Федерации, но соответствующих назначений не последовало. На последней встрече с журналистами в качестве губернатора Назаров заявил, что покидать Омск не намерен.

***
Примечательно, что ни один глава региона в период нынешнего «губернаторопада» не оказался за решеткой. А ведь таких прецедентов было немало: Александр Хорошавин, губернатор Сахалина (2007-2015), и Никита Белых, глава Киров­ской области (2009-2016), обвиняемые в получении взяток, ждут вердикта судов; Вячеслав Гайзер, руководитель Коми (2010-2015) обвиняется в создании ОПГ и мошенничестве; Леонид Маркелов, глава Марий Эл (2001-2017), арестован по подозрению в получении взятки.

В этом смысле нынешняя волна отставок создала новый тренд: с губернаторами прощаются по-доброму, отправляют на скамейку запасных, но из команды не выгоняют.

Татьяна Меликян

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