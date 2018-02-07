В МИД России назвали истерики Вашингтона детскими капризами

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал недовольство Вашингтона укрепляющимися отношениями России и стран Латинской Америки «истериками капризного ребенка». Об этом он заявил в ходе интервью с корреспондентом агентства ТАСС.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что сближение Москвы и стран данного региона вызывает у руководства его страны беспокойство. «Современному Вашингтону вообще очень свойственно в стилистике капризного ребенка устраивать истерики по любому поводу. Когда что-то не по нему — сразу хочется представить такого enfant terrible, который падает на пол, начинает стучать ножками, биться в истерике по любому поводу. Это несерьезно и недостойно», — отметил дипломат.

«В США произошел глубокий фундаментальный сдвиг в направлении полной фокусировки на санкциях как чуть ли не на единственном политическом внешнеполитическом инструменте, не считая военные силы», — посетовал Рябков, добавив, что такая стратегия не только вызывает нарастающее отторжение в мире, но и мешает искать приемлемые формы решения тех или иных проблем.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон изучает возможность применения силы в отношении Венесуэлы.

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