Российские олимпийцы одержали первую победу в Пхенчхане

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии в дисциплине дабл-микст на Олимпиаде в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

Крушельницкий и Брызгалова одержали первую победу на Олимпиаде, одновременно ставшую первой для всей сборной России. В других матчах второго круга американцы уступили канадцам (4:6), сборная Южной Кореи проиграла Китаю со счетом 7:8, а швейцарцы обыграли финнов со счетом 7:6.

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Первый матч состоялся ранее 8 февраля. Россияне уступили американцам со счетом 3:9. В следующем матче российская пара встретится с командой Финляндии. Встреча начнется в пятницу, 9 февраля, в 2:35 мск.

Медали в дисциплине дабл-микст разыгрываются на Олимпиаде впервые в истории. Официально Игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля, когда состоится церемония открытия, и продлятся до 25 февраля.

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