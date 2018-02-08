Российские керлингисты уступили сборной США в дебютной игре Олимпиады-2018

Олимпийские атлеты из России керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли американцам Бекки и Мэтту Хэмилтон в дебютной игре на Олимпиаде-2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра в дисциплине дабл-микст завершилась со счетом 9:3 в семи эндах. Позднее в четверг россияне сыграют с командой Норвегии, соревнования начнутся в 14:05 мск.

В 2016 году сборная России по керлингу стала победителем чемпионата мира по керлингу в миксте. Тогда Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова, Даниил Горячев и Мария Дуюнова со счетом 5:4 обыграли команду из Швеции.

В декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане за нарушение антидопинговых правил. На Игры приедет команда «Олимпийских атлетов из России», которая выступит под олимпийским флагом. На церемонии открытия его понесет выбранный оргкомитетом волонтер.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 9 февраля, завершатся соревнования 25 февраля.

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