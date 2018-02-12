Авербух усомнился в способностях раскритиковавшей Загитову американки

Обладатель серебряной медали Олимпиады 2002 года Илья Авербух посчитал критику американки Эшли Вагнер в адрес 15-летней Алины Загитовой несправедливой. В беседе с корреспондентом «Чемпионат.com» заслуженный мастер спорта выразил мнение, что Вагнер сознательно умалчивает детали выступления россиянки.

«Американка пытается увести вектор обсуждения в сторону. Она говорит о прыжках во второй половине вместо того, чтобы признать, что Алина исполняет уникальный каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который больше никто не прыгает. А ведь именно этот каскад дает ей большой отрыв от остальных конкуренток», — уточняет Авербух.

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«Но Вагнер предпочитает промолчать, потому что сама и близко не готова прыгать такой каскад. Это вообще типичная американская история. В спорте ведь все то же самое, что и в политике. Благо спорт намного честнее», — продолжил он.

Ранее 26-летняя Вагнер нелестно отозвалась о выступлении Загитовой в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане. После публикации мнения в своем Twitter-аккаунте американка столкнулась с упреками в зависти и критикой со стороны других пользователей. Также о посте Вагнер уже высказался и Алексей Ягудин, предположивший, что в ней заговорила обида.

Ранее 12 февраля выступление Загитовой помогло сборной России по фигурному катанию добыть серебряную медаль на Играх. Золото завоевали канадцы, а бронзовая медаль досталась фигуристам из США.

Вагнер заняла на национальном чемпионате четвертое место и не попала в состав сборной США на Олимпийских играх-2018.

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