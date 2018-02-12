Раскрыта роль Киева в расследовании крушения Ан-148

Часть деталей для пассажирского самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье, изготовили в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе украинского государственного предприятия «Антонов», передает УНН.

Стало известно, что потерпевший крушение самолет Ан-148 разработали на украинском предприятии, а построили в Воронеже, на авиазаводе «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». «У нас было две линии сборки – одна в Киеве, одна в Воронеже; они осуществлялись на условиях кооперации», — уточнили в пресс-службе. Там добавили, что разработчики самолета готовы отправиться к месту катастрофы после соответствующего приглашения от комиссии по расследованию крушения Межгосударственного авиационного комитета.

Основной сферой деятельности госпредприятия «Антонов», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», является разработка, производство и ремонт самолетов серии «Ан». Оно было основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, и с 1952 года находится в Киеве.

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Ранее стало известно, что перед вылетом из Москвы в Орск капитан лайнера отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью. Прошлогодняя проверка Ан-148 «Саратовских авиалиний» показала нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших в крушении нет. Среди основных версий случившегося — погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность. Расследование происшествия контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

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