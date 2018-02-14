Ошибочно не допущенный к Олимпиаде россиянин обиделся на МОК

Российский конькобежец Сергей Грязцов, которого по ошибке не допустили к Олимпийским играм в Пхенчхане, прокомментировал ситуацию. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание», — сказал Грязцов.

В интервью РИА Новости спортсмен сообщил что мог бы выступить на дистанции 1500 метров. «Узнал об этом вчера вечером, когда все это было еще неофициально. Но сегодня, когда все подтвердилось, даже сложно что-то сказать. Уже ничего не вернешь», — отметил он.

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Ранее 14 февраля CAS сообщил, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не поехали в южнокорейский Пхенчхан, поскольку не получили приглашение от МОК, хотя были включены в список допущенных. В МОК затруднились объяснить отсутствие двух россиян в списке приглашенных на Олимпиаду, сославшись на «спорные моменты» при принятии решения.

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