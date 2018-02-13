Голландец выиграл Олимпиаду и порадовался отсутствию на ней соперника из России

Голландский конькобежец Кьелд Нейс, ставший олимпийским чемпионом Пхенчхана на дистанции 1500 метров, рассказал, что не скучает по отстраненному от Игр сопернику из России Денису Юскову. Слова голландца приводит «Р-Спорт».

«В прошлом году у нас была очная борьба, и тогда был хороший забег. Сегодня без него был тоже хороший забег. Скучаю ли я по нему? Нет», — заявил Нейс.

Ранее 13 февраля голландец первенствовал на дистанции 1500 метров, показав время 1 минута 44,01 секунды. Серебряную медаль завоевал другой голландец Патрик Руст (плюс 0,85 секунды), а бронзу получил представитель Южной Кореи Ким Мин Сок (плюс 0,92 секунды).

На тестовом чемпионате мира-2017, проходившего в южнокорейском Канныне, Нейс стал чемпионом, а Юсков занял вторую строчку. Россиянин — рекордсмен мира на данной дистанции. В его отсутствие Нейс выиграл первое золото Олимпиады в карьере.

Перед Олимпиадой-2018 Юсков оказался в числе российских спортсменов, не получивших приглашение на Игры. Международный олимпийский комитет оставил их за бортом Игр без объяснения причин.

Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля.

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