Два российских спортсмена пропустили Олимпиаду из-за ошибки МОК

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов пропускают Олимпиаду-2018 из-за ошибки Международного олимпийского комитета, не направившего этим спортсменам приглашение. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Рабочая группа МОК проверила 500 российских спортсменов и одобрила выступление 391 атлета, включая Грязцова и Попова, но в Олимпийский комитет России поступили индивидуальные приглашения 389 одобренным спортсменам.

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Об этом стало известно в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. Во время слушаний стороны согласились с тем, что спортсмены Попов и Грязцов могли участвовать в Играх, однако их жалобы, равно как и жалобы остальных россиян, были отклонены. Судьи объяснили, что критерии допуска, которые выдвинул МОК, нельзя считать дискриминационными, поскольку МОК имеет право по своему усмотрению отказать заявителю без предоставления оснований, но согласился допустить чистых российских спортсменов в условиях отстранения ОКР «в интересах соблюдения баланса на Олимпийских играх»,

В декабре 2017 года комитет пожизненно отстранил от Олимпиад несколько десятков атлетов из России за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Прямых доказательств вины спортсменов приведено не было. Позднее CAS аннулировал вердикт, заменив пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018.

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