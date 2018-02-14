МОК объяснил отсутствие двух россиян в списке приглашенных на Олимпиаду

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) имела достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на Олимпийские игры конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

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«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. Но она, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — пояснил Адамс.

Ранее 14 февраля в ходе заседания вынесенной панели CAS стало известно, что Грязцов и Попов не поехали в южнокорейский Пхенчхан, поскольку не получили приглашение от МОК, хотя были включены в список допущенных.

В декабре 2017 года комитет пожизненно отстранил от Олимпиад несколько десятков атлетов из России за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Прямых доказательств вины спортсменов приведено не было. Позднее CAS аннулировал вердикт, заменив пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018.

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