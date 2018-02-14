Спортсмены Денщиков и Потылицына решили скрасить информационный фон и поженились

В Южно-Сахалинске сочетались браком скелетонистка Ольга Потылицына и фристайлист Семен Денщиков. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что новоиспеченный супруг уже в четверг отправится на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.

«Предложение Ольге я сделал на Новый год. А идея срочно пожениться пришла мне 12 февраля. Оля выступала 14 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи, и очень сильно расстроилась тем, что заняла там лишь пятое место. Поэтому для нее этот день до сих пор был грустным. Я решил сделать его счастливым», — рассказал Денщиков.

«Нам уже надоели такие новости, что кого-то не допускают на Олимпиаду, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле. Надеемся, что поднимем настроение нашей команде», — добавила Потылицына, пообещав взять фамилию мужа.

Атлеты пообещали не нарушать спортивный режим, несмотря на торжественный повод.

Потылицына была пожизненно отстранена от Олимпиад, но впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию спортсменки на это наказание, а также восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.

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