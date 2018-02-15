Подсчитаны объемы поставок российского газа в Донбасс

«Газпром» поставил на Украину в 2017 году 2,4 миллиарда кубометров газа, следует из отчетности компании. При этом, как заключает украинское издание «Новое Время», Киев не покупает газ у «Газпрома» с 2015 года, соответственно, речь идет о поставках углеводородного топлива в Донбасс.

В первом квартале в непризнанные республики Донбасса было поставлено 1,1 миллиарда кубометров газа, во втором — 280 миллионов кубометров, в третьем — 186 миллионов кубометров, а в четвертом квартале — 852 миллиона кубометров.

В 2016 году «Газпром» поставил в ЛНР и ДНР те же объемы газа — 2,4 миллиарда кубометров. Руководство «Газпрома» заявляет, что поставки ведутся в соответствии с контрактом с «Нафтогазом» от 2009 года.

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В свою очередь, «Нафтогаз» отказывается оплачивать поставки на территории ДНР и ЛНР. Украинский газовый монополист готов платить только за непосредственно полученный газ.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 7 февраля заявил, что компания планирует возобновить закупки российского газа в марте. По расчетам газеты, если «Нафтогаз» начнет отбор 1 марта и до конца года будет вести его на максимальных суточных уровнях, ему удастся купить 3,9 миллиарда кубометров — чуть ниже обязательных 4 миллиардов кубометров.

В январе Коболев назвал привлекательной цену российского топлива, которую после решения суда обязан будет установить «Газпром». Арбитраж обязал российскую компанию снизить стоимость тысячи кубометров газа для Украины с 485 до 352 долларов.

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