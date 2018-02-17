Ковальчук стал лучшим российским бомбардиром на Олимпиадах

В матче группового этапа хоккейного олимпийского турнира против сборной США нападающий Илья Ковальчук установил рекорд национальной команды по количеству заброшенных шайб на Играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дубль нападающего в матче с американской командой позволил ему обойти Павла Буре, на счету которого 11 заброшенных шайб в рамках олимпийских хоккейных турниров. Для достижения рекорда Ковальчуку потребовалось 26 игр в составе национальной команды, в то время как Буре хватило участия в 12 матчах.

Победа над сборной США со счетом 4:0 позволила российским хоккеистам напрямую попасть в четвертьфинал олимпийского турнира в Пхенчхане.

Олимпиада в Южной Корее стала для Ковальчука пятой в карьере. Нападающий — бронзовый призер Игр в Солт-Лейк-Сити.

XXIII Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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