Россиянки разозлились на слова Ковальчука о женском хоккее

Российская хоккеистка Анна Шохина прокомментировала слова нападающего Ильи Ковальчука, раскритиковавшего женский хоккей. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Слова Ковальчука меня задели. Спортсмен такого уровня не должен так высказываться. Даже если думает так, нужно держать это при себе», — заявила спортсменка.
Ранее, 17 февраля, российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр. Спортсменки обыграли сборную Швейцарии со счетом 6:2.
На групповом этапе представительницы «Олимпийских атлетов из России» не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.
13 февраля нападающий сборной России Илья Ковальчук присутствовал на матче российских и канадских хоккеисток. Тогда он назвал женский хоккей в исполнении отечественных спортсменок разочаровывающим.
В полуфинале российские хоккеистки встретятся с национальной командой Канады.