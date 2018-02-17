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Российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал Олимпиады

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Российская хоккеистка Валерия Павлова

Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки обыграли сборную Швейцарии со счетом 6:2. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Анна Шохина (7-я и 53-я минута), Виктория Кулишова (33-я), Лиана Ганеева (38-я), Елена Дергачева (47-я) и Ольга Сосина (59-я).

На групповом этапе представительницы «Олимпийских атлетов из России» не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

13 февраля нападающий сборной России Илья Ковальчук побывал на матче российских и канадских хоккеисток в рамках олимпийского турнира. Тогда он назвал женский хоккей в исполнении отечественных спортсменок разочаровывающим.

Россиянки впервые в истории пробились в 1/2 финала Олимпиады. Соперником хоккеисток за выход в финал станет сборная Канады.

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