Российских хоккеисток согнали на матч мужской сборной на Олимпиаде

Российские хоккеистки присутствовали на трибунах матча мужских команд России и Словении на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Р-Спорта».

По словам корреспондента агентства, спортсменок обязали посетить игру вместо тренировки. Команда Олега Знарка обыграла словенцев со счетом 8:2. Автором первого хет-трика турнира стал Кирилл Капризов.

Российские хоккеисты также посещали матч женской команды. Присутствовавший на матче против канадок Илья Ковальчук остался разочарован зрелищем.

На данный момент россиянки не сумели одержать на олимпийском турнире ни одной победы. На групповом этапе спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15. В четвертьфинале российская команда встретится с хоккеистками из Швейцарии, которые сумели занять первое место в группе. Игра состоится 17 февраля.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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