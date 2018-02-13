Российские хоккеистки пропустили пять шайб от американок на Олимпиаде

Российские хоккеистки проиграли сборной США в матче группового этапа Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась поражением отечественных спортсменок со счетом 0:5. Шайбы забрасывали Кэйси Беллэми (9-я минута), Джиджи Марвин (35-я), Ханна Брандт (59-я), а также Джослин Ламуро-Дэвидсон, отметившаяся дублем на 32-й минуте.

В первом матче группового этапа, состоявшемся 11 февраля, россиянки проиграли сборной Канады с аналогичным счетом.

Всего в хоккейном турнире принимают участие восемь команд. Команда Алексея Чистякова выступает в группе А со сборными Канады, США и Финляндии. В следующей встрече россиянки сыграют с финскими хоккеистками, матч пройдет 15 февраля и начнется в 10:40 мск.

Российские хоккеистки выступают под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России» из-за отстранения Олимпийского комитета России.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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