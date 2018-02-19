Федерация керлинга России поборется за пойманного на допинге призера Игр

Федерация керлинга России (ФКР) намерена разобраться в ситуации с провалившим допинг-тест российским спортсменом Александром Крушельницким и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша позиция абсолютно понятна и согласована со всеми. После того, как будет официально объявлено о пробе B, мы четко понимаем, что делать. Мы подали заявление в СК на имя Александра Бастрыкина, чтобы разобраться в ситуации. Запросили данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, кто заходил в помещения и так далее», — заявил первый вице-президент ФКР Андрей Созин.

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По словам функционера, Крушельницкий не мог принять мельдоний преднамеренно, так как препарата нет ни в аптечке у врача, ни у него самого. «Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается, — это одноразовый прием. Он гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим», — подытожим Созин.

Ранее, 19 февраля, «Чемпионат.com» со ссылкой на собственный источник сообщил, что допинг-проба B Крушельницкого показала наличие запрещенного вещества мельдония. CAS открыл в отношении российского керлингиста дело. При этом в Международном олимпийском комитете допустили, что Крушельницкому могли подмешать допинг.

13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр в дисциплине дабл-микст. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории российского керлинга.

Всемирное антидопинговое агентство включило мельдоний в список запрещенных веществ 1 января 2016 года. За его употребление спортсмену может грозить до четырех лет дисквалификации.

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