Теннисистка сравнила попавшегося на допинге россиянина со сказочником

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе выказала уверенность, что попавшийся на допинге российский керлингист Александр Крушельницкий осознанно принимал запрещенный препарат. Об этом Чакветадзе написала в своем Instagram.

«Интернет кишит вопросами — почему?! Рассматриваются как обычно несколько вариантов. Заказали, подсыпали, ревновали жену, но почему никто даже не заикнулся о том, что, мол, так и так, чувак действительно взял и сожрал эти необычайно известные уже во всем мире таблетки милдроната?!» — пишет теннисистка.

«Давайте перестанем конкурировать с Хансом Андерсеном, он ведет с большим отрывом несмотря на все поползновения его догнать. Пора очнуться и перестать уминать за обе щеки запрещенные пилюльки» — говорится в продолжении поста.

19 февраля допинг-проба B Крушельницкого оказалась положительной. Ранее следы мельдония были обнаружены в первой допинг-пробе 25-летнего керлингиста. До вскрытия пробы B представитель Международного олимпийского комитета допустил, что препарат мог быть подмешан спортсмену в пищу.

13 февраля Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой победили норвежскую пару в матче за третье место в дабл-миксте и завоевали бронзовые медали Олимпийских игр.

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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